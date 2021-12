El último capítulo emitido de El Discípulo del Chef dejó a una nueva eliminada del equipo rojo.

La jornada comenzó con la siempre ansiada prueba por la inmunidad, la que consistió en cocinar una cena de fin de año, preparaciones y platos que fueron degustados por la familia de Emilia Daiber.

Luego de las respectivas presentaciones de los tres equipos, los comensales escogieron al equipo verde como el ganador de la noche, por lo que el rojo y el azul pasaron a la siguiente etapa.

Lee también: La carta de “Juan Herrera” de Los 80 a Boric: “Por la democracia y el respeto de la dignidad de las personas”

La prueba de eliminación, en tanto, consistió en realizar un menú de tres estaciones: crudo, ceviche y mariscal.

En dicha prueba, el equipo que logró un mejor rendimiento fue el azul de China Bazán. Por ende, Sergi Arola debió eliminar y perder a un nuevo integrante.

Finalmente, la escogida para abandonar el espacio culinario fue la actriz Paola Troncoso, quien dejó las cocinas de El Discípulo del Chef entre lágrimas, además de diferentes reacciones en los usuarios de redes sociales, quienes se mostraron divididos con la decisión del español.

Miguelito no puedes permitir que se vaya la Paola, ve por ella, AHORA! #ElDiscipuloCHV pic.twitter.com/2i5dswoevq

#eldiscipulochv miguelito en esto momentos.. Igual la Paola estaba puro dando jugo.. Sorry 😔😔😔 pic.twitter.com/R5l4NdyMNQ

Joche: Si me gusta, me gusta la Ventana americana (Persiana americana) 🤣🤦🏻‍♀️🙃. #ElDiscipuloCHV #ElDiscipuloDelChefCHV . pic.twitter.com/2uTSOxvl7V

NOOOOOOO NO NO NO POR LA MRDA QUE RABIA PAOLA NOOOOOOO #eldiscipulochv

— Oscaaaaar 🌳 (@osggn) December 17, 2021