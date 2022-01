La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef que dejó afectados a los tuiteros, quienes reaccionaron a la nueva eliminación que se vivió en el programa culinario.

La jornada comenzó con la clásica prueba por la inmunidad, que esta vez consistió en realizar una preparación bajo la consigna mar y tierra. Sin embargo, antes de tener que enfrentarse los tres equipos, cada chef debió escoger a un nominado para vestir la polera negra y, el que perdía, abandonaba la competencia.

Por su parte, Sergi Arola nominó a Marlen Olivarí, China Bazán a Pipo Gormaz y Ennio Carota a Daniela Aránguiz.

La degustación y posterior decisión de quién resultaba el equipo ganador quedó a cargo de las tres comensales invitadas: Daniela Castro, Miel Blanca y Carolina Erazo.

Así, el equipo rojo del chef español se transformó en el ganador de la competencia, por lo que el verde y azul se enfrentaron en la prueba final que consistió en una difícil preparación de bombones.

Al terminar dicha prueba, Sergi Arola fue el encargado de probar los chocolates y decidir quién podía seguir en competencia, escogiendo al verde de Carota como el equipo que mejor desempeño tuvo, por lo que Pipo Gormaz debió abandonar la cocina y China Bazán perder a un nuevo integrante.

La eliminación afectó a algunos usuarios en Twitter, quienes dejaron sus reacciones y expresaron su sentir ante la decisión.

no Pipo no se va no se va no se va Pipo no se vaaaa 👏👏👏👏#eldiscípulochv pic.twitter.com/AzjfsDkxVk

— 🌺🇨🇱🌻katiuscaBJ🌟🎶👍 (@AgurtoInzunza) January 28, 2022