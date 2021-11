El nuevo capítulo emitido de El Discípulo del Chef dejó a un nuevo famoso fuera de la cocina.

El equipo ganador de la primera prueba por la inmunidad fue el verde, por lo que el rojo y el azul se debieron enfrentar en la eliminación con una preparación de comida peruana: Lomo Saltado, Arroz Chaufa y Ají de Gallina.

Luego de presentar los respectivos platos, el italiano Ennio Carota escogió al rojo como el ganador, por ende, China Bazán se tuvo que despedir, una vez más, de un nuevo discípulo.

“Ya estoy acostumbrada al fracaso”, señaló la chef luego de perder la competencia.

Antes de comunicarle la decisión a su equipo, Bazán les señaló que “siento que ha costado. Ha costado más de lo que yo hubiera pensado, no hemos ganado ninguna inmunidad y eso es un golpe a mi ego, no sé… siento que yo también he fallado, pero necesito seguir trabajando para poder llegar… quiero que lleguemos a la final con algunos de ustedes. Quiero empezar a ganar”.

“No quiero que esto nos desmotive…”, continuó.

Arturo Longton fue el nuevo eliminado

Antes de revelar al nuevo eliminado, China señaló que “siento que hay uno que está más agotado, que de repente le cuesta un poco más”.

“Lamentablemente, esta noche, la persona que tiene que dejar la cocina de El Discípulo del Chef es… de verdad se agradece el compromiso de todos, lamentablemente las reglas del juego son así, obviamente en mí nada personal, pero tengo que eliminar a alguien y esa persona es Arturo”.

“Ay, gracias… la verdad es que estaba agotado, no daba más”, dijo Longton luego de saber que debía abandonar el programa. “Estaba sobrepasado, para mí esto es un desafío, yo soy súper malo para cocinar, me cuesta demasiado cachai’ y tampoco quiero ser la piedra de tope en el equipo y creo que avancé mucho más de lo que yo esperaba y claramente ellos tienen muchas más capacidades que yo”, continuó.

“Estaba motivado porque igual tengo espíritu competitivo y si me voy, me quiero ir digno, no me quiero ir mal”, añadió y concluyó con que “creo que hice todo lo que se me pidió, traté de dar el máximo posible dentro de mis capacidades, que son súper limitadas, pero me quedo tranquilo con eso, en el fondo no me fui por flojo”.