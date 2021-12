En el décimo primer capítulo de la tercera temporada de El Discípulo del Chef, el chef Sergi Arola tuvo que tomar la decisión de eliminar a uno de los participantes del equipo rojo del programa culinario número uno de Chile.

En la prueba por equipos los azules ganaron la competencia, luego que Bruno Zaretti, a cargo del tártaro, y Álvaro Morales, del ceviche, ganaran dos puntos claves para los suyos. Por otra parte, los rojos solo consiguieron ganar la prueba del mariscal a manos de Yuhui y Miguelito.

En ese contexto, Sergi Arola, líder de los rojos, tuvo que tomar la decisión del próximo eliminado. En primera instancia, Yuhui Lee y Rodrigo Villegas fueron salvados ya que según argumentó no era justo evaluarlos por su reciente incorporación al programa.

Asimismo, elogió a Miguelito comparándolo con el ex jugador del Barcelona y actual DT del cuadro culé Xavi Hernández, ya que cocina muy bien y además está pendiente de todos sus compañeros.

Tras sus palabras, el cocinero español comunicó que la persona que debe dejar el programa es Paola Troncoso. En ese mismo momento, Miguelito rompió en llanto por la partida de su amiga y madre televisiva.

“Yo sabía que me iba a ir hoy día. Hay algo que nunca he podido cambiar desde que soy pequeña y soy super sensible. Sergio tiene su carácter, no tengo que pensar que sienta igual que yo. Yo no puedo cambiar mi forma. Lo que más me da cosa es ver a Miguelito. Todos saben que Miguelito es un adulto, pero para mi es mi hijo, es mi guagua, es un pequeño gran hombre”, dijo Paola tras su eliminación.

“Les agradezco a todos, me voy con mi cuaderno lleno de recetas porque ya les he dado de probar a mis hijos y les encanta. Los quiero mucho y disfruten“, sentenció.