La tercera temporada de El Discípulo del Chef, el programa de cocina de Chilevisión que pone a prueba las habilidades culinarias de diferentes famosos, se estrenó este jueves y fue líder en sintonía.

Con nuevos discípulos, comidas y una cocina completamente renovada, el programa culinario se posicionó en el primer lugar en sintonía con 16,6 puntos de rating online durante su emisión, entre las 22:08 y las 23:58 horas.

En el mismo bloque horario, TVN logró 9,7 puntos; Mega 11,6; y Canal 13 4,5.

El inicio del primer capítulo

Con sus equipos asignados previamente, los 21 participantes conocieron a sus respectivos chefs –Ennio Carota, Carolina Bazán y Sergi Arola– y así se dio inicio a la primera competencia para otorgar la inmunidad al rojo, verde o azul.

La primera prueba consistió en cocinar interiores, resultando ganador el equipo rojo, quienes finalmente se salvaron de la competencia por la eliminación.

La prueba final de la jornada, entre el equipo verde y azul, se trató de realizar sándwiches con diferentes tipos de carnes y el que tuvo peor rendimiento fue el liderado por la China Bazán, quien escogió a Marcelo “Toby” Vega como el primer eliminado de la tercera temporada.

“Uno está acostumbrado a competir y ser el primer eliminado no es fácil, cuesta mucho asumirlo, pero me voy tranquilo. Fue una experiencia bonita”, comentó el ex futbolista.

De esta manera, los equipos quedaron conformados así:

Equipo verde liderado por Ennio Carota : Perla Ilic; el actor Ignacio Garmendia; la cantante Kathy Orellana; el periodista y animador de televisión Pato Sotomayor; el ex jugador Rodrigo “Polaco” Goldberg; Daniela Aranguiz; y Karen Bejarano.

: Perla Ilic; el actor Ignacio Garmendia; la cantante Kathy Orellana; el periodista y animador de televisión Pato Sotomayor; el ex jugador Rodrigo “Polaco” Goldberg; Daniela Aranguiz; y Karen Bejarano. Equipo rojo liderado por Sergi Arola : El actor Kurt Carrera; el actor Carlos Díaz; la humorista María José Quiroz; Miguelito; la modelo Vanessa Borghi; la modelo Marlén Olivari; y la actriz Paola Troncoso.

: El actor Kurt Carrera; el actor Carlos Díaz; la humorista María José Quiroz; Miguelito; la modelo Vanessa Borghi; la modelo Marlén Olivari; y la actriz Paola Troncoso. Equipo azul liderado por Carolina Bazán: El ex futbolista Carlos Cazseli; la cantante Princesa Alba; Elizabeth Toro, mamá de Mago Valdivia; el bailarín Bruno Zaretti; el chico reality Arturo Longton; y la modelo Fran Undurraga.

La nueva temporada de El Discípulo del Chef se emite todos los miércoles y jueves a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.