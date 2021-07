¡Ya hay fecha de estreno! El Discípulo del Chef regresará a las pantallas la próxima semana en horario prime. La nueva temporada del programa de Chilevisión emitirá su primer capítulo el jueves 22 de julio a las 22:30 horas, sumando un nuevo programa al bloque horario en el que lidera con solidez desde hace meses.

Junto a esto también dio a conocer la última participante confirmada para formar parte de esta nueva versión, la que tendrá como protagonistas a famosos nacionales e internacionales. Se trata de la actriz Patricia López, quien se suma a los 17 integrantes del programa que ya han sido confirmados.

De esta manera, la también gestora cultural compartirá en el programa con Giuliana Sotela, modelo costarricense y ex esposa de Marcelo Ríos; Jacqueline Pardo, la madre de Arturo Vidal; Víctor Díaz, más conocido como “Zafrada”; María Eugenía Larraín, la ex modelo y experta en numerología; Álvaro morales, actor y emprendedor; Bombo Fica, humorista; Gala Caldirola, modelo; Fabricio Vasconcellos, bailarín; Yuhui Lee, el ex panelista de Sabingo; Renata Bravo, actriz y comediante; Iván Cabrera, bailarín; Camilo Huerta, personal trainer; Felipe Izquierdo, actor y comediante; Kidd Tetoon, cantante de trap; Constanza Ríos, la hija del ex tenista; Helénia Melán, modelo; Helhue Sukni, abogada y personalidad de redes sociales.

Los chefs

La semana pasada, Chilevisión también presentó a los cocineros que serán parte de la segunda temporada de El Discípulo del Chef. Se trata del italiano Ennio Carota, el español Sergi Arola y la chilena Carolina Bazán, quién se suma por primera vez al programa en este rol.

Bazán, la nueva integrante de este equipo, es una referente de la cocina nacional. Ella es la líder de proyectos culinarios como Ambrosía y Ambrosía Bistrot, con los que ha alcanzado diferentes reconocimientos que le han permitido traspasar las fronteras. Con el primero de estos restaurantes recibió varios premios, entre los que destaca que haber sido reconocida como Latin America’s Best Female Chef el año 2019 por la prestigiosa premiación 50 Best Restaurants. Además de la cocina, también ha luchado para dar mayor visibilidad a la comunidad lésbica, así como a las familias homoparentales.

Ennio Carota, en tanto, es un reconocido chef conocido tanto por su restaurante Pastamore como por su carrera en televisión. Anteriormente formó parte de El Discípulo del Chef y, de hecho, la ganadora de la temporada pasada, Miel Blanca fue una integrante de su equipo. También estuvo en Oye al Chef y actualmente está en Sabingo, donde cada sábado lidera la sección Historias del Sabor, en la que reinventa recetas clásicas de sus invitados.

Finalmente está Sergi Arola, un chef de talla internacional, que fue alumno de dos de los cocineros más importantes del mundo como Ferran Adrià y Pierre Gagnaire. Al igual que Ennio, Sergi estuvo en la primera temporada de El Discípulo del Chef y en Oye al Chef”. Hoy tiene una sección en Sabingo llamada El menú de Chile, con la que ha viajado a distintos rincones del país para conocer la historia y origen de distintos platos nacionales.

Nueva temporada

Estos tres cocineros deberán liderar los desafíos gastronómicos de los 18 participantes VIP que serán parte del programa. Así, al igual que la versión pasada, en este espacio cada chef tendrá un equipo compuesto por sus discípulos, quienes deberán aprender, crecer y trabajar en equipo para evolucionar en la cocina. A su vez, los cocineros también competirán para defender a sus pupilos.

Emilia Daiber estará nuevamente en la conducción, los chefs pasan de ser jueces a ser competidores, con lo que se enfrentarán unos con otros y pondrán en juego su prestigio para lograr el mejor resultado para sus equipos.

El Discípulo del Chef se emitirá todos los jueves a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.