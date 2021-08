En el capítulo del jueves, el programa de cocina de Chilevisión El Discípulo del Chef se posicionó en el primer lugar de sintonía al marcar 12,8 puntos de rating durante su emisión.

En el mismo bloque, TVN tuvo 6,9 puntos de rating, Mega 9,7 y Canal 13 3,9.

En la emisión se conoció a la séptima eliminada, se trata de la integrante del equipo rojo de Sergi Arola, Giuliana Sotela.

Ante la salida de la socialité, su compañera de equipo, Kenita Larraín afirmó que “la eliminación de Giuliana me descolocó”. Agregó que “gracias a este programa nos pudimos conocer, porque antes había desavenencias, pero no por nosotras. Teníamos distintas versiones y no nos conocíamos en realidad. En algún momento, ella sí fue tema y creo que el encontrarnos ahora y conocernos, de alguna forma cierra un ciclo. Me duele que se vaya”.

Posteriormente, Kenita afirmó que “obviamente estoy más sensible. Hace poco más de un mes tuve a toda mi familia hospitalizada, todos graves… me incluyo. Además, dentro de la clínica, me enteré que estaba embarazada y tuve una pérdida. Por eso lloro, porque tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve. Así que obviamente ando más sensible de lo normal”.

Cambios en los equipos

Hasta el momento 7 son los eliminados, entre ellos, Helénia Melán, Coni Ríos, Renata Bravo, Helhue Sukni, Kidd Tetton y Bombo Fica.

En el capítulo del jueves, también se pudo ver el ingreso de tres nuevos participantes: Nicole “Luli” Moreno, Marilú Cuevas y El Flaco.

Así, los equipos de El Discípulo del Chef quedaron conformados de la siguiente manera: el equipo verde liderado por Ennio Carota, está integrado por Camilo Huerta, Felipe Izquierdo y Patricia López, a quién se sumó la actriz del Jappening con Ja.

Por su parte, el equipo azul encabezado por Carola Bazán está compuesto por Gala Caldirola, Jaqueline Pardo, Potro Cabrera, Álvaro Morales y, desde ayer, cuenta con El Flaco.

Finalmente, el equipo rojo comandado por el Sergi Arola, tiene entre sus integrantes a Kenita Larraín, Víctor Díaz, Fabricio Vasconcellos, Yuhui Lee, además de la nueva integrante Luli Moreno.