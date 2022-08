Marisol Pierola trató a China Bazán de cínica, cuestionó a Zafrada y amenazó con renunciar

Un nuevo capítulo de infarto se vivió en El Discípulo del Chef, donde las cocinas están más en llamas que nunca.

Durante el tercer episodio, los participantes debieron cocinar bajo la consigna de productos de alta gama.

El primer lugar de la prueba se lo llevó el equipo rojo de Sergi Arola, en segundo quedó el equipo verde de Ennio Carota y el tercer lugar fue para el azul de China Bazán, quien debió nominar a un integrante de su grupo para el capítulo de eliminación de este domingo 14 de agosto.

La elegida por la chef nacional fue Marisol Pierola, finalista de Bake Off Chile, quien no se tomó bien la nominación.

Dentro de las razones para escogerla, la China explicó que “me está corrigiendo todo el rato y a mí molesta”.

“Quiero que lo tomes como un aprendizaje para que me escuches, porque si no sabes hacer algo, no puedes llegar y hacerlo sin preguntar. Y apoyarte en mí y en el resto de tus compañeros. Tienes que frenar un poquito y saber escuchar”, le dijo al momento de dar a conocer su elección, asegurando que “no es personal”.

“Qué mentira más grande. Cómo puede haber gente tan cínica”, respondió rápidamente Marisol fuera de cámara, advirtiendo sus intenciones de renunciar.

“Yo renuncio, les digo altiro. Con lo que hizo la chef en televisión, yo renuncio. Lo que dijo me dejó mal, al extremo que quiero renunciar. He hecho lo que más he podido, me he sacado la cresta. Con lo que hizo hoy, o me cambian de equipo, o me voy”, indicó, molesta porque la chef la nominó a ella y no a Víctor “Zafrada” Díaz, quien a su juicio, “no hizo ni una hue* (sic) en la prueba”.