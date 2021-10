Una nueva eliminada fue la que se reveló en el último capítulo de El Discípulo del Chef, marcado por diferentes momentos que no dejaron indiferentes ni a los participantes ni a los fieles seguidores del programa.

La jornada comenzó con la prueba por la inmunidad, instancia en la que los discípulos tuvieron que enfrentarse a una preparación de aves exóticas y, al igual que el capítulo pasado, los cocineros trabajaron en duplas escogidas por los chefs Ennio Carota, Carolina Bazán y Sergi Arola.

Tras enfrentar la primera competencia, los ganadores fueron María Eugenia “Kenita” Larraín e Iván “Potro” Cabrera, quienes lograron convencer a los chefs con su preparación de pollo con salsa de mantequilla y tomillo acompañado de verduras asadas.

Al ser los ganadores de dicha prueba, Larraín y Cabrera también fueron los encargados de escoger las dos peores preparaciones de postres que debieron cocinar, en 90 minutos, el resto de los nominados del capítulo.

Finalmente, las que tuvieron el peor desempeño fueron la modelo Helénia Melán, con su key lime pie con arándanos, y la actriz Renata Bravo, quien no logró convencer a los chef con su crumble de manzana y se transformó en la nueva eliminada, dejando el programa entre lágrimas y dejando opiniones divididas en las redes sociales.

No juiste buena Renata..! #ElDiscipuloCHV pic.twitter.com/ua8BaQb4ne

No se por que a mi Renata no me puede caer mal, de hecho encuentro que el mundo artístico tampoco la ha valorado como se merece #eldiscipulochv

— Miguel Jones (@jonestobar) October 22, 2021