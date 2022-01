El Discípulo del Chef nunca deja de sorprender y el nuevo eliminado de este jueves impactó a los tuiteros, quienes reaccionaron al desenlace del capítulo.

El programa partió con la prueba por la inmunidad, instancia en la que los cocineros a cargo de los chef debieron preparar platos del continente asiático que fueron degustados por tres representantes.

Tras presentarse los tres equipos, el ganador fue el verde de Ennio Carota, por lo que el rojo y el azul se enfrentaron en la prueba final de eliminación en la que ocurrió algo inesperado.

Esta vez, la eliminación se basó en cocinar tortillas rellenas de diferentes tipos: carne, camarones y longaniza, resultando el equipo rojo el perdedor, por lo que Sergi Arola tuvo que tomar la decisión de eliminar a un nuevo integrante.

Sin embargo, antes de que el español comunicara a su escogido, Patricio Sotomayor pidió la palabra y señaló que, debido a que conocía a sus compañeros desde hace tiempo, “no podría aceptar que ninguno de ellos se vaya”.

“Si bien puedo ser yo el que usted va a escoger o no, me gustaría que me escogiera a mí por sobre todos mis compañeros”, agregó el periodista, transformándose en el nuevo eliminado, una situación que llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes valoraron la salida de Sotomayor del programa culinario.

Mira algunas de las mejores reacciones que dejó El Discípulo del Chef:

Encuentro que el Pato Sotomayor es igual a Forest Gump cuando era niño..#eldiscipulochv#eldiscípulochv pic.twitter.com/MufbKZy3Nh — Rodrigo 🌳 (@donchinosky) January 14, 2022

😯😯 a qien iba echar?? Dijo q no era a pato #eldiscipulochv — Faviel2021 (@faviel2021) January 14, 2022

El Pato pensó " no se preocupen yo cierro por fuera" 😂#ElDiscipuloCHV — R 🌳 (@riosinagua) January 14, 2022

Esta más que claro que se debe ir pato #eldiscípulochv — NATALIA (@natalya_jav) January 14, 2022

Que alguien me explique porfis por qué la pesa de la Daniela ahora está en el equipo azul? 😱#eldiscipulochv — Caro del Tralkan (@MeDicenCaroFono) January 14, 2022

Karen más linda 💕💕💕✨ ejaleeee ! 🥳#eldiscipulochv — Javoooo (@Javoooooooohz) January 14, 2022

Tienen a la Aránguiz, a Pamela Díaz y Adriana Barrientos en el mismo programa? Y de bonus a la Marengo? Khaaa!!!? 😱cómo nadie me avisó de este programa ?? Jajajaja esto, piola no va a estar 😅#eldiscípulochv pic.twitter.com/9ModNVr0Mm — Maca Rivera (@Masiuriver) January 14, 2022