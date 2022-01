La noche de este jueves, un nuevo participante abandonó las cocinas de El Discípulo del Chef.

La jornada comenzó con los discípulos enfrentándose en la siempre temida prueba por la inmunidad, que esta vez consistió en cocinar un menú asiático que fue presentado a tres representantes de dicho continente, quienes escogieron al equipo de equipo verde como el ganador.

Luego, el equipo rojo y azul se enfrentaron en la prueba final, es decir, la que define cuál tuvo el peor desempeño y, por ende, el que pierde a un integrante.

Esta vez, la eliminación consistió en realizar tortillas rellenas de diferentes tipos: carne, camarones y longaniza.

Pese a sus preparaciones, el equipo perdedor fue el rojo, por lo que el chef español tuvo que tomar la difícil decisión de eliminar a un participante. Sin embargo, antes de comunicar al escogido, un integrante pidió la palabra.

¿Quién fue el eliminado?

Antes de que Sergi Arola comunicara su decisión, Patricio Sotomayor levantó su mano y señaló que, a sus compañeros de equipo, “los conozco hace tiempo y no podría aceptar que ninguno de ellos se vaya, porque yo me he enamorado de la cocina de vuelta, cuando estuve en el equipo verde al principio lo pasé bien, pero después lo pasé mal”.

“Si bien puedo ser yo el que usted va a escoger o no, me gustaría que me escogiera a mí por sobre todos mis compañeros”, agregó Sotomayor, transformándose en el nuevo eliminado.

Por su parte, Arola le respondió:”no eras tú precisamente, pero acepto tu renuncia. Se lo agradezco”.

“Encuentro que es lo más justo y lo más leal”, continuó el periodista.