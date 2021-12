La noche se este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, jornada que contó con varias sorpresas: la llegada de nuevos participantes y el retorno de Víctor “Zafrada” Díaz, quien esta vez participó como comensal.

Esta vez, la prueba por la inmunidad consistió en realizar un menú a base de coco, instancia en la que el equipo verde de Ennio Carota obtuvo una dura crítica por parte de Zafrada, a quien no le gustó la preparación de Daniela Aránguiz.

El nombre del menú era “no a la discriminación”, mientras que la entrada realizada por Aránguiz y sus compañeros llevó el nombre de “flan de coco con salsa de butternut y crocante de coco”, preparación que no fue del gusto del joven estudiante, pero sí de Gala Caldirola.

Lee también: “Si gano tiro anillo”: Camilo Huerta realizó comprometedora promesa a Marité Matus en El Discípulo del Chef

“A mí no me gustó”, expresó Víctor luego de probar el primer plato. “Para mí es un sabor nuevo, la verdad es que soy un poco regodión…”, continuó.

“De tu gusto no es, pero ¿lo encuentras bonito?”, le preguntó Daniela Aránguiz luego de la dura evaluación del oriundo de Iloca y ganador de la segunda temporada.

Finalmente, Zafrada concluyó al decir que “la presentación está súper bonita. Le pusieron mucho talento, pero a gusto personal yo no lo he visto, no lo he probado y a mí no me gusta”.