Por deber los dividendos, el Flaco Paul Vásquez, podría perder su departamento. El banco le remataría su propiedad, avaluada en 120 millones de pesos. El humorista alega que no fue notificado correctamente por la institución. La pandemia remeció con fuerza a los comediantes, que tuvieron que bajar los telones y dejar de presentarse en público. El Flaco se acaba de enterar que el banco rematará su inmueble por atrasos en los pagos. “Estoy a punto de perder un departamento que es fruto de mi esfuerzo, de mi orden y yo lamentablemente nunca fui notificado. Lamentable hacer público algo que no solo yo estoy viviendo, sino que miles de chilenos”, fue lo que expresó Vásquez, quien producto del complejo momento económico que atravesaba, no le quedó otra opción que dejar de pagar los dividendos en febrero del presente año. El artista pagaba un crédito hipotecario al Banco Santander desde el 2014, pero desde hace nueve meses, simplemente no pudo más. Debido a que estaba arrendando dicha propiedad, nunca vio la carta que le llegó en que se le informaba que sería rematada el próximo 2 de diciembre. “Yo reconozco mi deuda y quiero pagar”, estableció Paul.