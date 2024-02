El increíble vestido de Valeria Ortega en su casamiento: Tiene cristales de la corona de Reina de Viña

Una celebración inolvidable de casamiento tuvo Valeria Ortega junto a Jonathan Lawn, su marido y padre de sus dos hijos, quienes disfrutaron de una gran fiesta de su unión como pareja.

Para inmortalizar el importante momento familiar, la comunicadora decidió usar un espectacular vestido que deleitó a los invitados y, además, añadió un detalle único: tiene cristales de su corona como Reina de Viña obtenida el 2012.

Valeria Ortega y su vestido de novia

Según recoge LUN, la periodista compartió cómo surgió la idea de personalizarlo con su corona, destacando que la tenía guardada hace más de 10 años.

“Es un diseño que nos gustó a todos pero en la práctica uno empieza a probar y se te ocurren más cosas”, expresó Valeria Ortega.

Respecto al detalle de la corona de Reina de Viña lograda el 2012, la periodista aseguró que “no recordaba que la tenía guardada. Guardo muy buenos recuerdos de esa época“.

“La idea es que mi vestido de novia fuese solo para mí y para nadie más. Es clásico, elegante y me atrevo a decir que no he visto nada similar en Chile“, recalcó.

Mira el vestido de Valeria Ortega

