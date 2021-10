Un extraño, famoso y peculiar nuevo seguidor fue el que llegó a la cuenta de Instagram de la tienda deportiva del futbolista Jaime Valdés: un actor de El Juego del Calamar.

Todo ocurrió a las 3:35 am del pasado 15 de octubre, cuando el actor surcoreano, Heo Sung-tae, agregó a su corta lista de 174 usuarios seguidos en su cuenta de Instagram verificada, que cuenta con más de 2.1 millones de seguidores, a la tienda deportiva chilena Cac1ke, perteneciente al también conocido como Pájaro Valdés.

Sung-tae es el jugador 101 en la popular serie que logró batir todos los récords en Netflix, posicionándose como la número 1 por varias semanas consecutivas y siendo una de las más vistas el último tiempo.

Lee también: De crítica al capitalismo al aumento de endorfina: Las claves para entender el éxito de “El Juego del Calamar”

“Fue una linda sorpresa, al inicio no le creía a Carlitos (socio de Valdés en la tienda)”, comentó el Pájaro a LUN. “Lo fui a verificar a la cuenta Cac1ke y era verdad. Después nos pusimos a comentar de la serie y nos pareció sorprendente que un personaje de una serie, tan famoso, nos empezara a seguir, así que estábamos contentos”, agregó.

Pese a la felicidad de sumar un nuevo y famoso seguir a la tienda deportiva, la duda aún seguía presente. “¿Por qué el participante 101 del #eljuegodelcalamar nos sigue en instagram?… Qué miedo”, escribieron en la red social.

“Si te llega una tarjeta con unas figuras… Preocúpate… Cas1ke te tiene encalillao… Na’ más te digo..”, “es del COLO un VIO!”, “porque es de madre chilena, atento Lasarte”, “te van a pescar a charchazos en el metro cuidado”, fueron algunos de las comentarios que recibió la publicación.

Lee también: Medios estadounidenses aseguran que Harry Styles ingresaría al mundo cinematográfico de Marvel

¿Por qué los siguió?

Según explicó Carlos García, el socio de Valdés y gerente general de la tienda, al medio anteriormente mencionado, no sabe por qué e actor surcoreano los siguió, pero sí detalló qué fue lo que hizo esa noche al decir que “de la cuenta Cac1ke le hicimos un comentario a una publicación. Le puse ‘bad guy, very good actor'”.

“A él le gustó el comentario y le dio like”, continuó García y después agregó que le envió un DM para comentarle que la gente se queda con que es uno de los peores personajes de la serie, pero que “eres uno de los mejores villanos de la historia”, ante lo que Sung-tae le respondió “muchas gracias y a Chile”.

Por su parte, Valdés comentó que vio la serie en solo cuatro días y que “es súper entretenida y muy fuerte, me dejó muchas enseñanzas de lo que le toca vivir a mucha gente. Es lamentable, pero es una realidad que hay gente no puede vivir tranquila por el endeudamiento, que se vayan enfermando psicológicamente y al final entran al juego porque no tenían otra opción y nada que perder. Igual es fuerte la situación de cada persona, está muy bien hecha, cuando la empiezas a ver como que quieres llegar al final rápido porque se pasan volando los capítulos”.