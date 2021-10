El Juego del Calamar es la serie que rompió todas las estadísticas con respecto a la cantidad de visualizaciones que ha registrado la plataforma Netflix con 625 millones de horas en la pantalla tras los primeros 28 días desde su estreno.

El Thriller psicológico se trata de un grupo de personas que tienen problemas financieros en sus vidas y que son invitados a participar en una competencia de juegos para niños en los cuales pueden ir acumulando altas cantidades de dinero, sin embargo, si no logran vencer son asesinados.

Los organizadores del juego reclutaron a la perfección a quienes tienen graves problemas en sus vidas personales. Para ello, entregaron una tarjeta con el logotipo del organismo y con un número telefónico para confirmar la participación.

No obstante, el conflicto comienza cuando en el segundo episodio el protagonista se dirige a una estación de policía para denunciar lo que había ocurrido y la muerte de más de la mitad de las personas que decidieron ingresar al juego.

El policía a cargo de recibir la denuncia llamó de manera inmediata al número que aparecía en la tarjeta para comprobar que la denuncia. Sin embargo, el número no solo era de los organizadores del juego, sino que también correspondía a una persona real fuera de la ficción.

Debido a lo anterior, miles de fanáticos de la serie comenzaron a marcar el número en cuestión agregándole el prefijo 010 que corresponde a la ciudad de Seúl, la capital de Corea del Sur. Así fue como la vida de esta ciudadana anónima que utilizaba su celular para su trabajo se convirtió en una pesadilla.

En ese sentido, la producción de la serie le recomendó a la persona cambiar su teléfono, pero ella se negó debido a que sería una molestia modificar toda su agenda de contactos.

Incluso, según informó el periódico local Chosum, le habrían ofrecido una indemnización de casi mil dólares y luego 5 mil, sin embargo, la mujer se resistió.

La afectada que se ha mantenido en el anonimato pero que un medio local del país asiático la identificó como Kim afirmó que estaría recibiendo llamadas y mensajes las 24 horas del día hasta el punto de no poder llevar a cabo su vida cotidiana con normalidad.

“Es el número que tengo desde hace más de diez años, pero estoy a punto de cambiarlo. Me llegan unas 4000 llamadas por día, no me di cuenta de lo que estaba pasando porque no he visto la serie. Me lo dijeron en una de estas conversaciones”, señaló la mujer según indicó el medio Infobae.

Finalmente, la víctima emplazó a la plataforma para que le den una explicación y solución al tema, reclamando la violación de una ley de protección de datos.

Por su parte, la mujer también presentó una demanda contra el creador de la popular serie Dong-hyuk Hwang y les pidió a los televidentes que no la molesten más debido a que la batería de su aparato tecnológico se le termina muy rápido.

Con respecto a la legalidad de la situación, según consignó el diario coreano Koreaboo, lo sucedido se trata de un grave error por parte de la producción que debería haber tapado algunos dígitos, resaltando, además, que se estaría violando el artículo 59 de la ley de protección de datos personales de Corea lo que podría significar una millonaria indemnización.

Con relación a la serie, “El juego del calamar” cuenta solo con una temporada de 9 episodios que duran una hora aproximadamente cada uno, convirtiéndose en la actualidad en una de las series más vistas de la plataforma.