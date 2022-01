La historia de Mowgli y sus amigos vuelve a las tablas. La obra infantil del “El Libro de la Selva” retorna a la cartelera desde el 6 al 30 de enero con un show renovado, conformado por 18 actores y cuatro músicos. Los artistas interpretarán esta clásica historia bajo la dirección de Vasco Moulian.

Esta icónica obra fue reestrenada para celebrar sus 20 años de vida, y se realizará en la Gran Carpa del Extraordinario Circo, ubicada en Av. del Parque 4951 de Ciudad Empresarial. En total ha sido presenciada por 1 millón de espectadores, siendo catalogada como la obra infantil más exitosa de Chile.

Inspirada en la novela del Premio Nobel Rudyard Kipling, la obra infantil de “El Libro de la Selva” está llamada a ser un panorama imperdible del verano. Este montaje es la primera alianza entre la compañía de teatro de Vasco Moulián y Entrekids.

Aquí puedes revisar los horarios de las funciones:

Jueves: 19:00 hrs.

Viernes: 19:00 hrs.

Sábado: 11:00 y 19:00 hrs.

Domingo: 11:00 y 19:00 hrs.

¿Dónde y cómo comprar las entradas?

Puedes conseguir los tickets para ver la obra a través del sitio web Entrekids.cl

Aquí los valores de las entradas:

Palco: $20.000

Platea: $16.000

Platea Superior: $12.000

Las y los niños de 0 a 2 años no pagan. Con tarjeta CMR Falabella puedes obtener un porcentaje de descuento al ingresar los primeros 6 números de tu tarjeta como código promocional. La carpa posee un aforo limitado y ventilación continua. Además, no se permitirá el ingreso de personas que no porten Pase de Movilidad.

Aquí puedes ver una galería fotos del espectáculo en vivo:

Revisa aquí la música de “El Libro de la Selva”: