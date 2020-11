Un momento inolvidable de la televisión chilena de los 90’ fue la participación de un supuesto “poliglota” en el programa Viva El Lunes en 1997.

Se trataba de Ziad Faza, quien era presentado como el hombre que más idiomas sabía en el mundo, por el cual también tenía un récord Guinness.

Sin embargo, pasó un bochornoso momento que hasta el día de hoy es recordado. Personas del público, invitadas por el programa, le hicieron preguntas en distintos idiomas que supuestamente sabía.

Pero nada salió como esperaba, ya que no pudo responder con claridad y en algunas ocasiones ni siquiera entendió lo que le habían preguntado. El momento quedó grabado en el inconsciente colectivo como un recordado chascarro.

Reviviendo ese momento décadas después, La Cuarta conversó con el “políglota”, quien contó que “yo ya iba con miedo a ser puesto a prueba (…). A mí me invitó un hombre de Argentina, y él fue quien me traicionó mucho”.

“Yo había ido a Chile para probar que era un verdadero políglota, que aprendió en tres años las distintas lenguas. Pero yo tenía miedo de ser puesto a prueba en esos idiomas tan difíciles, que hace mucho tiempo no practicaba. La verdad, fue un bochorno gigante”, agregó.

Sobre los errores que cometió en el capítulo, explicó que “un políglota, por más que se maneje en muchos idiomas, si no los practica puede olvidarlos. Me dijeron que iba a ser una entrevista en español, pero después las cosas cambiaron”.

Pese al episodio vivido, mantiene un buen recuerdo de nuestro país. “La gente tiene mucha cultura en Chile. De hecho, cuando tuve mis pasos por el programa, sentí que el público que estaba ahí me apoyaba psicológicamente. Al pueblo chileno jamás lo olvidé”, señaló.

A quienes no recuerda con el mismo cariño, es a quienes lo interrogaron en esa oportunidad. “Estoy seguro que el hombre del hindú, que me hizo leer uno de los mensajes, sentía envidia de mí. Creo que él quiso que yo no pudiera leerlo para decir que no era políglota”, aseguró.

Además, dijo que “el que me habló en chino mandarín lo hizo súper rápido, para que no le entendiera. Fue una gran trampa para derrumbarme”.

Finalmente, indicó que “hoy en día, si quiero hablar idiomas, necesito dos semanas para practicarlo. Esa es la verdad, necesito eso de tiempo para hablarlo con habilidad. ¡Es que estoy viejo! Cuando estuve en Chile era un gentleman, ahora ni tengo pelo, jajajá”.