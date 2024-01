“Es tonto este…”: La técnica de Jordi Castell que enfureció a Paulina Nin en Top Chef VIP

Paulina Nin tuvo un tenso cruce con Jordi Castell en el capítulo más reciente de Top Chef VIP.

En el nuevo episodio, la comunicadora y el fotógrafo trabajaron en equipos opuestos por conseguir la inmunidad y evitar convertirse en el último nominado de la semana.

El equipo de Jordi Castell, compuesto por Alonso y Carlyn, cayó en crisis luego de percatarse que sus empanadas no tomaron color en el horno.

Ante el apuro, el equipo presionó a Jordi a quemarlas con un soplete para dorarlas, haciendo caso omiso a los jueces. Una acción que no le gustó para nada a Paulina Nin.

¿Qué pasó entre Paulina Nin y Jordi Castell?

Todo escaló cuando el fotógrafo, por el mal manejo del soplete, provocó que una gran llama envolvió las empanadas.

“Es tonto este h…” y “ya estoy hasta aquí con este h…”, fueron algunos de los exabruptos que la ex lectora de noticias le dedicó al comentarista.

“En la vida, para mí, lo principal es el respeto, respeto a donde estas y el respeto a las personas que están ahí (…) me molesta, me desconcentran y creo que no piensan en la demás gente“, agregó Nin.

Por otro lado, Castell tomó la oportunidad para responder los dichos de su compañera: “Tengo la edad que tengo porque me cuido de las malas vibras“.

No lograron convencer a los jueces

Luego de que los chefs probaran las preparaciones de todos los equipos, compartieron una drástica decisión con los participantes.

Dado que muy pocos equipos lograron cumplir con las exigencias de la prueba de inmunidad, el chef Sergi Arola les informó que ninguno estuvo al nivel para ser salvado.

Debido a esto, todos los concursantes debieron presentarse en la prueba de nominación, que tuvo como resultado al último nominado de la semana.

