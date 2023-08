De participar en las labores del hogar al noble gesto con Coni: El drástico cambio de Alessia en Gran Hermano Chile

Alessia Traverso ha sorprendido al público de Gran Hermano Chile durante los últimos días con un gran cambio de actitud que se ha debido a diferentes factores.

En las primeras semanas de encierro la cantante fue ampliamente criticada por los televidentes y sus propios compañeros, como Jennifer y Constanza, debido a que se mostraba muy poco cooperadora con las labores del hogar, lo que la llevó a ser catalogada por muchos como “floja”.

Pero durante el último tiempo la jugadora ha mostrado una faceta diferente dentro del encierro y se ha vuelto una de las protagonistas de la casa más famosa del mundo.

Esto ya que Alessia se ha mostrado, por ejemplo, mucho más participativa con el resto de los jugadores, se ha permitido ser coqueta con el recién llegado Raimundo e incluso tuvo un noble gesto con una de las compañeras con las que no tiene una de las mejores relaciones.

La salida de Bambino

Hace dos semanas Fernando Altamirano, mejor conocido como Bambino, se convirtió en el quinto eliminado de Gran Hermano Chile y con ello tuvo que abandonar la casa y su relación con Alessia quedó en pausa.

Y aunque los primeros días tuvo pena por la partida de su enamorado, la joven poco a poco comenzó a integrarse y compartir mucho más tiempo con el resto de los competidores, dejando atrás las críticas y comentarios en referencia a que pasaba mucho tiempo durmiendo.

Sumado a eso, también sorprendió mostrándose más participativa con las labores del cuidado y limpieza de la casa como el lavado de la loza sucia, cosa en la que antes no se le había visto.

Brilló en la prueba del líder de la semana

Otra de las grandes sorpresas la dio esta semana, cuando mostró su habilidad física en la prueba del líder. La influencer llegó a al final con Viviana y Lucas, a quienes superó ampliamente, convirtiéndose en ganadora por primera vez.

Eso la obligó a tomar las riendas de la casa y poner su voz de mando ante los otros competidores para organizar el funcionamiento de la casa.

El noble gesto de Alessia con Coni

Otro de los factores que evidenció el cambio de Alessia durante los últimos días fue el noble gesto que tuvo con Coni, con quien junto a su grupo de amigas ha desarrollado una gran rivalidad.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que Traverso se acercara a Capelli mientras ella estaba apenada por su relación con Trinidad. En ese momento, al ver el sufrimiento de su compañera, optó por sincerarse y revelar que la nominó a la placa, con la idea de que se anulen los votos.

“Te di un voto hoy día y no me importa, quiero que se anule. A mí me da lo mismo que se anule, también los dos votos que le di a la otra persona se van a anular. Me importa una ra…”, confesó.

