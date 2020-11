Las autoridades alemanas acusan al elenco de la película Matrix 4 de fingir que estaban filmando para poder organizar una masiva fiesta y así poder evadir los protocolos sanitarios del país europeo por la pandemia.

Según publicó Bild, tras finalizar las grabaciones el equipo a cargo de la cuarta entrega del popular filme realizó un gigantesco evento en el estudio Babelsberg, lugar donde se realizó parte del rodaje de la película y que está ubicado al oeste de Berlín.

Lee también: “Uberdriver”, la película chilena que logró financiarse sólo con aportes voluntarios de la gente

La celebración contó con la participación de cerca de 200 personas, pero en la capital alemana debido a la crisis sanitaria no se permiten concentraciones con más de 50 participantes.

Una de las asistentes a la fiesta contó al citado medio que “el estado de ánimo era exuberante. A todos se les realizó una prueba de PCR por adelantado. Todos tenían que venir con una mascarilla, pero mucha gente no la usó durante la fiesta. No se dieron instrucciones de dirección, no había claqueta y nadie estaba filmando”.

Lee también: Pedro Pascal: “En vez de ir de vacaciones al Caribe, prefiero ir a ver a mi papá en Santiago”

La directora Lana Wachowski y su hermana, la productora Lilly Wachowski habrían organizado el evento bajo el nombre secreto de “Icecream Teamevent”, al que incluso asistió el protagonista de la saga, Keanu Reeves.