Elenco de la serie Heartstopper participó en marcha del Orgullo en Londres y encaró a grupo anti LGTBIQ+

El elenco de la popular serie Heartstopper participó este sábado en una marcha por el Orgullo en Londres, donde se enfrentaron a un grupo de manifestantes anti LGTBIQ+ que se encontraban al margen de la convocatoria.

Los protagonistas de la producción, Kit Connor y Joe Locke, se unieron a los actores Kizzy Edgell, Corinna Brown, Tobie Donovan y Sebastian Croft en la marcha, que conmemoraba su 50 aniversario este año.

En medio del trayecto, las estrellas encararon a personas que se encontraban reunidas contra una barrera policial, junto a carteles que incluían algunas frases de la Biblia. Además, los artistas bailaron frente a los opositores mientras sonaba I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston en los altavoces.

Después de un pequeño altercado en el que un participante del desfile parece liberarse del agarre de un manifestante, algunos de los miembros del elenco de Netflix levantaron el dedo del medio hacia el grupo.

Connor compartió imágenes del incidente a través de su cuenta de Twitter, elogiando a Locke y Croft por moverse justo frente a los manifestantes. “Estaba grabándolos en video y gritándoles, pero por favor no se equivoquen, no eran ‘Kit Connor y el resto del elenco’, eran Joe Locke y Sebastian Croft al frente y al centro”, escribió.

“Por favor, denles crédito por hacer algo tan poderoso”, cerró el intérprete de Nick Nelson.

uhhh I was videoing and screaming at them but please don’t be mistaken, it wasn’t ’Kit Connor and the rest of the cast’, it was @joelocke03 and @SebastianCroft front and centre. Please give them the credit for doing something so powerful. https://t.co/SjvJFCHwKD

— Kit Connor (@kit_connor) July 2, 2022