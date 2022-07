El duro testimonio de Eli de Caso por su lucha contra la fibromialgia: “No tenía ganas de seguir viviendo”

La ex animadora de televisión Eli de Caso se refirió a su larga lucha contra la fibromialgia, enfermedad que le fue diagnosticada hace más de 10 años. Además, reveló cómo su esposo, el terapeuta Manuel Tello, ha sido fundamental para su tratamiento.

“Él trabaja en sanación y me ha ayudado ene, porque cuando Manuel y yo nos encontramos, yo estaba en una época de fibromialgia pero mal. Yo siempre me pregunto qué hubiera sido de mí si Manuel no hubiera estado en aquella época”, recordó en el programa De tú a tú de Canal 13.

En ese sentido, la comunicadora de 68 años sostuvo que “yo creo que estaba lista para irme, no tenía ningún interés en seguir viviendo en ese momento, año 2009. No tenía ganas de seguir viviendo, tenía mucho dolor en mi cuerpo, encontraba que era un ‘cacho’ para mis hijos y lo pasaba muy mal”.

“Lo pasaba pésimo, yo tenía dolor en mi cuerpo todo el día y toda la noche, no podía dormir. Había veces que no me alcanzaba la plata para remedios, estaba en una época pésima. Manuel llegó justo en el momento exacto, como un ángel”, agregó.

En ese sentido, De Caso destacó el rol que cumplió su marido para poder sobrellevar los dolores de la enfermedad y dejar los medicamentos. “Te duele el alma, yo creo que ahí toqué fondo. Me dio fibromialgia por toda la historia de mi vida, por el desamparo, por no haber protegido, cuidado, valorado, puesto límites. La fibromialgia viene por eso”, señaló.

“Manuel empezó a ayudarme con todo lo aprendió estos años. Yo estuve un año con abstinencia de remedios, más el terremoto, cuando estaba en un piso 17. Estuve un año, me dolía la piel, no podía dormir, me dolía el cuerpo”, añadió.

Finalmente, afirmó que desde ese momento “nunca más” tomó un remedio para la fibromialgia. “Las primeras veces que yo despertaba en las mañanas sin dolor yo lloraba, de alegría y agradecimiento. No he vuelto a tener dolores en mi cuerpo”, concluyó.