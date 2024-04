Eliana Albasetti habría lanzado feroz indirecta a Camila Andrade por presunta infidelidad: “El tiempo…”

Eliana Albasetti publicó un curioso mensaje en su cuenta de Instagram y sus seguidores aseguraron que va dirigido a Camila Andrade, tras ser sindicada como la supuesta responsable de la separación entre Francisco Kaminski y Carla Jara.

Albasetti había sido consultada con anterioridad en la misma red social por la situación, debido a la enemistad que mantiene hace más de una década con la animadora, cuando ambas participaban en el programa Calle 7.

La indirecta a Camila Andrade

Mediante un video publicado en su perfil de Instagram, Albasetti señaló: “Bueno, ustedes saben que yo estoy fuera de toda polémica, con los únicos que discuto, lucho, me enojo y me pongo en cosa de pelea y discusión es por y para los animales”.

En esa misma línea, agregó: “Les quiero dejar una frase que a mí en su momento me hizo mucho sentido y me ayudó y me sigue ayudando mucho, que es: ‘Dios, el tiempo o en quien tú creas, se va encargar de poner a cada payaso en su circo, a cada cura en su iglesia y a cada… en su esquina’. Un besito, que tengan lindo día”.

“Cada payaso en su circo, cada cura en su iglesia y cada Andrade en su esquina”, “El que le caiga el poncho que se lo ponga”, “¿Es para Camila Andrade?” y “Eres seca la mejor. Ya nos dimos cuenta para donde va el mensaje”, son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

Andrade y Albasetti siempre tuvieron una clara enemistad y protagonizaron una serie de discusiones cuando ambas participaban en Calle 7, puesto que Camila fue vinculada con Federico Koch, quien es pareja de Eliana Albasetti desde aquel entonces.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram

