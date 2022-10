“Tenían toda la película hecha”: Eliana Albasetti denuncia estafa con comida para animales de su refugio

Eliana Albasetti y su esposo, Federico Koch, alertaron este fin de semana a sus seguidores tras ser estafados con comida para Santuario Empatía, su hogar dedicado al cuidado de animales considerados de consumo.

A través de las redes sociales del refugio, el matrimonio explicó que depositaron un 50% de la alimentación y el resto se le pagaría al supuesto vendedor cuando llegara al lugar. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

“Cuando era la hora, las dos de la tarde, era la hora presupuestada, no llegaron. Cuando los voy a llamar, me doy cuenta que habían borrado su lado de la conversación de mi Whatsapp y me habían bloqueado”, relató la actriz.

“No podemos creer que pueda haber gente tan mala. Les habíamos dicho que éramos de un santuario, le contamos todo, que rescatábamos, éramos un santuario de animales (…) Estamos destrozados, no podemos creer que en el mundo pueda haber gente tan de mier…”, agregó en una transmisión en vivo por Instagram.

En conversación con CHV Noticias, la pareja profundizó que llegaron a este supuesto emprendimiento porque “los datos que teníamos siempre no tenían en este momento y nada, nos quedaban pocos fardos, entonces nos dio miedo y quisimos tener antes para no quedarnos cortos“.

Fue en ese contexto que una voluntaria del santuario llegó al contacto a través de Facebook. Según explican, el perfil ofrecía una “gran variedad” y alimento de “buena calidad”.

“Empezamos a hablar por WhatsApp, que nos iba a traer todos los alimentos para los animales y nos mandaba videos, se veía de buena calidad”, afirmó Eliana, quien detalló que “era un camión de comida para los animales (…) No es lo mismo que come un perro a lo que comen tres vacas”.

El primer llamado de alerta que detectaron fue la petición de depositar el valor total de la comida. “Nosotros dijimos que no, que lo íbamos a hacer efectivo cuando llegara el camión”, puntualizó la influencer.

“Como somos una fundación, tenemos que tomar ciertas medidas con la transparencia, porque la plata salió de la fundación en base a donaciones que se hicieron“, recalcó Federico, quien luego de lo ocurrido interpuso una denuncia ante Carabineros por presunta estafa.

“Tenían toda la película hecha”

“Tenemos la suerte de contar con una red de amigos del Santuario que nos dijeron quién era esta chica, que tenía varias causas pendientes”, afirmó Koch sobre la persona a quien le hicieron el depósito.

En ese sentido, Albasetti añadió otro dato particular sobre los autores de la estafa. “No era la chica la que hablaba, todo el tiempo nos contactamos con personas que hablaban como huaso, como persona de campo“, señaló.

“La hicieron súper bien, sabían todo. Nosotros si bien tenemos animales hace 4 o 5 meses, todavía desconocemos cosas como las cantidades ni propiedades de cada alimento. Estos lo conocían todo, para qué servía cada uno o cuál era mejor que otro. Tenían toda la película hecha“, dijo el profesor de Educación Física, a lo cual su esposa agrega que incluso en la foto de perfil de WhatsApp “salía una foto de dos huasos”.