Elijah Wood se suma a la segunda temporada de Yellowjackets, la serie exclusiva de Paramount+

Paramount+ Latinoamérica anunció este viernes que el actor Elijah Wood, parte de la trilogía de El Señor de los Anillos, se unirá a la muy esperada segunda temporada de Yellowjackets.

Wood interpretará a Walter, un dedicado ciudadano y detective que desafiará a Misty de maneras que ella no verá venir.

Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets está protagonizada por la nominada al Emmy y ganadora del premio Critics Choice Award, Melanie Lynskey, (Castle Rock); la nominada al Oscar y al Emmy, Juliette Lewis (Camping); la nominada al Emmy, Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) y Tawny Cypress (Inolvidable).

Recientemente, se anunció que Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) y Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) se unirán en papeles regulares de la serie para la segunda temporada. Producida para SHOWTIME por el estudio Entertainment One (eOne), la serie comenzará su producción a finales de este mes en Vancouver.

Elijah Wood: 30 años de carrera

En particular, Wood interpretó al amado hobbit Frodo Bolsón en la icónica trilogía de películas La Comunidad del Anillo, Las dos Torres y El Retorno del Rey, basada El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien.

Próximamente, se le verá protagonizando las próximas películas L.A. Rush y The Toxic Avenger, una comedia de terror de superhéroes. También, hace poco se le vio en No Man of God, que también produjo, y debutó en el 2021 en el Festival de Cine de Tribeca.

Anteriormente, protagonizó la aclamada comedia de género Come to Daddy, junto con la serie de comedia Wilfred and Dirk Gently’s Holistic Detective Agency.

Con una carrera que abarca 30 años, Wood ha evolucionado continuamente en su trabajo con películas notables que incluyen Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Everything is Illuminated, Sin City, The Faculty, The Ice Storm, Set Fire to the Stars, Open Windows, Grand Piano, Maniac, Celeste and Jesse Forever, The Last Witch Hunter, The Romantics, Oxford Murders, Paris Je’Taime, Green Street Hooligans y I Don’t Feel A Home In This World Anymore, que ganó el prestigioso Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance 2017.

Wood también tiene una amplia experiencia en el trabajo de doblaje, ya que prestó su voz para películas notables como Happy Feet y la película animada 9, producida por Tim Burton, junto con la serie de televisión Over The Garden Wall y Star Wars Resistance.

La productora de Wood, SpectreVision, fundada en 2010 junto con Daniel Noah y Josh C. Waller, continúa construyendo su reputación con películas ampliamente celebradas como Mandy de Panos Cosmatos, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2018 y que también se proyectó en el Festival de Cine de Cannes de 2018.

Otras películas de SpectreVision incluyen la película de comedia/terror Cooties, que también protagonizó Wood, así como The Greasy Strangler, A Girl Walks Home Alone At Night, The Boy y Richard Stanley’s Color Out of Space, que se estrenó en la edición de 2019 del Festival Internacional de Cine de Toronto con excelentes críticas.

Nominaciones de Yellowjackets

Yellowjackets está nominada a siete premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Principal para Melanie Lynskey y Mejor Actriz de Reparto para Christina Ricci.

La producción también fue nominada a dos premios Emmy de escritura y obtuvo nominaciones adicionales por Dirección y Reparto.

¿De qué se trata?

Una historia épica tanto de supervivencia como de terror psicológico y drama. Yellowjackets es la saga de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de secundaria que se convierten en las “desafortunadas” sobrevivientes de un accidente aéreo.

La serie narra el descenso de un equipo complicado, pero próspero a clanes salvajes, al tiempo que rastrea las vidas que intentaron reconstruir casi 25 años después, demostrando que el pasado nunca es realmente pasado.

La primera temporada también estuvo protagonizada por Ella Purnell (Sweetbitter), Samantha Hanratty (SHAMELESS), Sophie Thatcher (Prospect), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Nélisse (The Book Thief), Steven Krueger (The Originals) y Warren Kole (Shades of Azul).

Liv Hewson (Santa Clarita Diet) y Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road) se han convertido en regulares de la serie en la segunda temporada.

Yellowjackets cuenta con la producción ejecutiva de Lyle, Nickerson y el también showrunner Jonathan Lisco. Karyn Kusama fue productora ejecutiva y directora del piloto, mientras que Drew Comins de Creative Engine se desempeña como productor ejecutivo.