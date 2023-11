“Grande, mi planta”: Eliminación de Hans desató opiniones divididas y memes en redes sociales

Este domingo se vivió una de las eliminaciones más complejas en Gran Hermano Chile. Hans Valdés, Skarleth Labra y Jorge Aldoney se encontraban en placa, pero finalmente el público decidió eliminar al jugador de 19 años.

Valdés era uno de los cuatro participantes que aún se mantenían en el reality show de Chilevisión desde el primer capítulo. Sin embargo, no pudo superar a Labra y quedó fuera de las competencia a pocas semanas de la final.

Esta noticia impactó tanto a la casa de Gran Hermano Chile como a los televidentes, quienes a través de redes sociales comentaron el minuto a minuto del episodio.

La salida del joven oriundo de Constitución desató opiniones divididas entre los seguidores del reality.

Por un lado, algunos usuarios celebraron la eliminación con diversos memes y comentarios, mientras que otro grupo lamentó esta decisión y destacaron distintas características de Hans.

“Hans fue el único que entendió GH”, “no se lo esperaba”, “el ganador de mi corazón”, “grande mi planta” y “crack”, fueron parte de las diferentes reacciones en X.

siento pena en mi corazón me da mucha lata todo jamás pensé en sentirme así:( se que es un reality pero hans me gano y no puedo con todo él no merece nada de esto #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/adxu9ZLqLP

— Tati🌳🥢 SKAR AL 3331 (@yoonkthsv) November 13, 2023