A más de ocho meses de iniciada la pandemia en Chile, varias personas ya se han acostumbrado a realizarse el test PCR para detectar un posible contagio de COVID-19.

Tal es el caso de la actriz Elisa Zulueta, quien confesó que se ha realizado el examen 14 veces, por exigencia de su trabajo. “Sí y no me molesta (el procedimiento) para nada. Puedo hasta hablar por teléfono mientras me hacen el PCR, la nariz ya se acostumbró”, dijo a LUN.

Por estos días, la artista está dirigiendo la versión radioteatro de la obra Casimiro Vico, primer actor, y también se encuentra en plena grabación de una nueva teleserie de Canal 13, por lo cual debe realizarse el procedimiento frecuentemente.

“Nos testean semanalmente. El protocolo es muy seguro porque todo el equipo técnico está con trajes, mascarillas, protectores faciales y está todo el estudio sanitizado”, contó.

En cuanto a la obra, Zulueta señala que si bien se trata de un formato online, de todas maneras el elenco ha tenido que reunirse presencialmente -bajo medidas sanitarias- porque a veces “el Internet no funciona o porque simplemente es muy difícil ensayar una obra de teatro por computador”.