La demanda que Scarlett Johansson presentó contra Disney ha sido un tema ampliamente comentado en el mundo del espectáculo por sentar un precedente en dicho ámbito. Un suceso al cual también se refirió una de las estrellas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Elizabeth Olsen, responsable de interpretar a Wanda Maximoff, más conocida como Bruja Escarlata.

Recientemente, Olsen personificó nuevamente a la “vengadora” en la serie WandaVision, la cual fue estrenada exclusivamente en la plataforma de streaming Disney + y recibió una nominación a los Emmys.

Lee también: “Hola, chicos, ¿saben dónde puedo encontrar a “La Roca”?: La sorpresa de Dwayne Johnson a un bus de turistas

En conversación con Vanity Fair, la actriz fue consultada respecto a las preocupaciones por la experiencia teatral que se ha visto mermada durante la pandemia y que modificó el cómo se estrenan las películas, puntualizando en el caso de Johansson. Al respecto, Olsen indicó que “estoy preocupada por un montón de cosas. No estoy preocupada por Scarlett“.

“Me preocupa que las películas pequeñas tengan la oportunidad de verse en los cines. Eso ya era algo pre-COVID. Me gusta ir al cine y no necesariamente quiero ver solo un contendiente al Oscar o un éxito de taquilla. Me gustaría ver películas de arte y teatros de casas de arte. Y por eso me preocupo por eso, y la gente tiene que mantener vivos estos teatros. Y no sé cuánto funciona financieramente para estos teatros“, explicó la estrella de Hollywood.

Ante este problema, manifestó que “espero que haya algún tipo de solución que las empresas más grandes se unan para mantenerlos, al menos en Los Ángeles eso va a suceder. Pero creo que va a ser como solía ser cuando los estudios eran dueños de los cines. Y tengo la sensación de que podríamos volver a que la única forma de mantenerlos con vida sea como bienes raíces muy costosos”.

Lee también: La historia de Eren se acerca a su término: Esta es la fecha de estreno de la parte final de “Shingeki no Kyojin”

En cuanto al conflicto de los actores con el estreno de los contenidos de forma online, dijo que eso es un tema de contratos y si es que dicha cláusula de emisión de las producciones está contenida en ellos o no.

Particularmente, en el caso de Johansson, señaló que “creo que es tan fuerte y literalmente cuando leí eso, pensé, ‘bien por ti, Scarlett'”, concluyó.

La demanda de la intérprete de Natasha Romanoff ocurrió tras el estreno de su reciente película, Black Widow. Un lanzamiento que fue en cines y en la plataforma Disney +, siendo esto último lo que causó la molestia en la actriz argumentando que en su contrato solo se especificaba que la cinta sería mostrada en cines y que su pago estaría asociado a la recaudación de dinero en dichos recintos.