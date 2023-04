Elizabeth Olsen, actriz de “Avengers”, revolucionó a sus seguidores latinos al revelar que es fan de “Yo soy Betty, la fea”

Yo soy Betty, la fea es una de las producciones latinoamericanas más populares no solo en nuestra región, sino que es un producto de exportación que cruzó fronteras y llegó hasta a EE.UU., donde también fue un fenómeno.

Y como tantas personas en América Latina, una niña estadounidense también fue marcada por la versión original de la teleserie colombiana estrenada en 1999: Se trata de nadie más ni nadie menos que Elizabeth Olsen.

En conversación con The Jess Cagle Show, la actriz que interpreta a La Bruja Escarlata en las películas de Avengers comentó que cuando era una niña la veía siempre y era tanto lo que le gustaba que hasta hizo una adaptación en su colegio con sus compañeros.

“Hicimos Betty la fea antes de que Ugly Betty fuera una serie estadounidense. Mis amigos y yo veíamos Betty la fea en televisión y fingíamos que lo traducíamos, así que creamos todo un musical de Betty la fea en nuestra clase de español”, contó.

Es así como la protagonista de WandaVision se convirtió en trending topic en Twitter, donde su nombre se posicionó entre lo más ocmentados en la red social debido a esta confesión que encantó a sus fans latinos.

Elizabeth Olsen reveals that one of her favorite shows growing up was “Yo soy Betty, la Fea” and how she would turn it into a musical with her friends.

“We watched it on TV and we would pretend to translate it, so we created an entire Betty la Fea musical in Spanish class.” pic.twitter.com/D4mSCi0Dbh

— alias (@itsjustanx) April 21, 2023