Popular actriz de Hollywood reveló violento motivo por el que la rechazaron a los 16 años: “Es tan asqueroso”

“Siempre tuve una inmensa confianza en mí misma, pero claro, estás creciendo en el ojo público, y es raro”. Eso es parte de lo que comentó la actriz Elle Fanning a The Hollywood Reporter, quien recordó diferentes situaciones incómodas de su carrera.

“Miro las fotos de los paparazzi de cuando tenía 12 años y pienso: ‘¿Es bueno ver un espejo de ti misma a esa edad? No siento que me dañara, pero definitivamente me hizo muy consciente de mí misma”, señaló la integrante del elenco de Maléfica.

La denuncia

Elle Fanning, conocida por sus papeles en Somewhere, Super 8 y The Neon Demon, entre otras, confesó que en un proceso de casting para una producción en Hollywood simplemente fue descartada por no ser “follable”, según sus propias palabras.

“Nunca he contado esta historia, pero estaba haciendo una prueba para una película. No lo conseguí”, contextualizó sobre el desagradable episodio que vivió.

“Tenía 16 años y una persona me dijo: ‘Oh, no consiguió la comedia de viaje por carretera padre-hija porque es infollable’”, recordó la intérprete de 20th Century Women y The Beguiled.

No habría sido la única mala experiencia

“No voy a decir qué era, pero no obtuve un papel ni una sola vez para algo grande porque no tenía suficientes seguidores de Instagram en ese momento”, comentó sobre el inicio de su carrera.

En la misma línea, destacó que “es tan asqueroso. Y puedo reírme de eso ahora, como… ‘¡menudo cerdo más repugnante!’”.

Sin embargo, hoy la actriz posee más de 6 millones de seguidores en Instagram y ha conseguido destacar en la insdustria pese a dichas malas experiencias que suelen ser comunes entre los famosos de Hollywood.