El actor Elliot Page compartió a través de sus redes sociales una foto que encantó a sus seguidores y seguidoras, evidenciando los cambios que ha tenido su cuerpo desde que tomó la decisión de transitar de género. Un proceso marcado por los estigmas y prejuicios, pero que abiertamente ha compartido en sus plataformas para dejar atrás los tabúes relacionados a la comunidad trans.

Page, quien se ha hecho conocido en la industria del espectáculo por sus roles en películas como Juno o X-Men, y en series como The Umbrella Academy, fue tendencia en Instagram por esta captura que lo muestra con su trabajado abdomen y las cicatrices de una mastectomía a la que se sometió tiempo atrás.

Sin embargo, no es primera vez que el actor irrumpe en las redes para lucir su estado físico y cuáles fueron los resultados de la cirugía mencionada, ya que en mayo subió una imagen en traje de baño que encantó a los y las fans.

Pero en esta ocasión, el joven alcanzó casi dos millones de me gusta y miles de comentarios que destacan su apariencia, todo junto a una divertida descripción en la que bromeó por la selfie. “Oh qué bien, mi nuevo teléfono funciona”, escribió.

Lee también: Roger Waters llamó a los chilenos a votar en segunda vuelta para decir “no al neoliberalismo para siempre”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @elliotpage

Cabe recordar que el inicio de su transición fue informado mediante una carta abierta publicada en Twitter, escrito en el que manifestó que se sentía afortunado “de haber llegado a este momento de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje”.

“No puedo expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo. Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo”, expresó Page.

Lee también: Wanda Nara cuenta toda su verdad: Estos son los imperdibles estrenos que trae Paramount+ en diciembre

En el mismo documento, el actor reconoció tener miedo a la “invasividad, el odio, las ‘bromas’ y de violencia” tras dar este importante paso en su vida. Pero aún así, destaco que “me encanta ser trans. Me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”.

Al cierre de su carta, el intérprete dedicó unas sentidas palabras a la comunidad trans que sufre violencias o abusos. “Los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”, sentenció.