De pelear ebrio a insultar a un fan: Los polémicos episodios del vocalista de Ke Personajes

Emanuel Noir, el vocalista de la banda argentina Ke Personajes, volvió a ser tendencia en redes sociales luego que se conociera un polémico registro donde aparece saludando a un fan.

El video, más allá de captar la atención por el saludo, solo provocó que Emanuel Noir fuera blanco de críticas, por su particular respuesta. Según se ve en el video, el fanático se acercó para pedirle un saludo a su padre, a quien llamó “El Tanque”.

“Que me chupe la ver… tu papá”, mencionó el trasandino. Sin embargo, el fan volvió a insistir diciendo que el saludo no era para él.

Tras esto, el vocalista dijo “Tanque… cuídate y pórtate bien”, entre otras palabras que no se entienden con claridad. Esto provocó que los usuarios de redes sociales apuntaran un supuesto consumo de drogas, información que no ha sido confirmada por el artista, quien no se ha referido al tema.

“Ke Personaje” Porque le pidieron un saludo a Emanuel Noir y respondió así. pic.twitter.com/xOCVVxHXrz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 19, 2024

Pero esta no ha sido la única polémica que el argentino ha protagonizado, de hecho, en dos ocasiones ha enfrentado críticas por su comportamiento.

Polémica pelea en Recoleta

Fue el 12 de diciembre pasado que Emanuel Noir se hizo viral tras una pelea callejera, por la cual fue detenido por la policía. Según medios trasandinos, fue en el barrio porteño de Recoleta donde el cantante de Ke Personajes, se enfrentó a golpes en las cercanías de un conocido centro comercial argentino.

Las imágenes muestran al artista y otro hombre en una esquina, dándose golpes de puño. Mientras que la gente a su alrededor intenta separarlos.

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, protagonizó otra pelea callejera en Recoleta. Los detalles en #Mañanisima. #lovieneltrece pic.twitter.com/iaOdSbcy8j — eltrece (@eltreceoficial) December 26, 2023

Otra pelea de Emanuel Noir

Las críticas a Emanuel Noir por el altercado en Recoleta fueron tajantes y muchos se sorprendieron cuando, días después, se conoció una nueva pelea que lo tuvo como protagonista.

Fue el 16 de diciembre, días después del altercado, que el cantante tropical se vio envuelto en una nueva pelea callejera, esta vez en Concepción del Uruguay.

Según relató un medio local, el cantante “bajó de su auto con una manopla y le pegó a otro hombre”. La reacción del agredido fue aún mayor, lo que provocó que Emanuel Noir quedara lastimado.

“¿Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son míos?”, escribió en ese momento el cantante, que utilizó sus redes para disparar contra todos quienes juzgaron su actuar.

