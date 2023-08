“Yo pagué todo, pero no está en sistema”: El drama de Camila Recabarren que “jodió” su vida en EE.UU.

Camila Recabarren pasó por el programa Podemos Hablar de Chilevisión y lo primero que explicó es por qué volvió a la televisión luego que anunciara que se alejaría de este medio.

“Estaba muy mística antes de irme a Estados Unidos, me liberé de todo lo material. Yo dije ‘vengo de abajo, y quiero ver quiénes se quedan cuando uno no tiene nada’. Y no quedó nadie, y aquí estamos”, comenzó declarando la ex miss Chile.

Recabarren contó cómo perdió un departamento

La influencer reveló un lamentable hecho que le está perjudicando sus planes de vida. ¿De qué se trata? A Recabarren le embargaron y remataron un departamento.

“Cuando me fui a Estados Unidos, tenía un plan que era viajar y estar con mi hija. Yo estaba en Colorado y cuando iba a vender el departamento, me llaman de la inmobiliaria y me dicen que el departamento estaba embargado, por una demanda que yo tenía en la Inspección del Trabajo. Esto pasó el 2019″, comentó en el programa.

“Yo tenía pagado lo que se me demandaba, que era la AFP y los días feriados de esta persona extranjera (asesora del hogar). Al final, ella me demandó cuando tuvo su RUT chileno. Cuando yo la despedí, me autodenuncié en la Inspección del Trabajo, yo pagué todo, pero no está en el sistema”, agregó.

“Lo que sucedió al final es que me remataron el departamento, y eso jodió mi vida en Estados Unidos, porque ya no contaba con ese dinero. Hace un par de semanas me acabo de enterar que el juicio fue cerrado porque llegue muy tarde a defenderme. Al final me quitaron el departamento”, manifestó.

Síguenos en