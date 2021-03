Por primera vez en la historia de los Oscar, dos cineastas mujeres compiten al mismo tiempo por el premio a Mejor Dirección. Así lo anunció la Academia este lunes, cuando dio a conocer la lista completa de nominados para la edición 2021 de la ceremonia.

Se trata de Chloe Zhao y Emerald Fennell, dos debutantes directoras que recibieron la histórica nominación a la estatuilla de oro que se entregará el domingo 25 de abril.

Zhao (39), nacida en Beijing, es la realizadora de la aplaudida Nomadland, ganadora de los Globos de Oro a Mejor Película Drama y Mejor Dirección en la reciente versión.

El film protagonizado por Frances McDormand narra la historia de Fern, una mujer que tras perderlo todo durante la recesión se embarca en un viaje hacia el oeste de EE.UU. para vivir como una nómada y explorar una vida fuera de la sociedad convencional.

Lee también: Maite Alberdi tras nominación de “El Agente Topo”: “El Oscar fue uno de los objetivos de la distribución”

Este es el tercer largometraje de Chloe Zhao, tras Songs My Brothers Taught Me y The Rider, y su primera incursión en los Oscar.

Para Fennell, Promising Young Woman no sólo es su primera película en competencia en la destacada premiación, sino que es la primera vez que se pone tras las cámaras y hace su debut como directora.

La cineasta de 35 años comenzó como actriz y si le encuentras rostro conocido es porque probablemente la viste como Camilla Parker Bowles en la cuarta temporada de The Crown, su gran rol con el que se hizo conocida en todo el mundo en 2020.

Promising Young Woman es protagonizada por Carey Mulligan, quien le da vida a Cassie, una joven que sufrió una traumática experiencia con la que ahora trata de lidiar viviendo una doble vida: de día atiende una cafetería, pero de noche sale a bares para cazar a hombres que se aprovechan de mujeres alcoholizadas.

Lee también: “Perdí a mi papá a los 16 años”: El emotivo TiKTok de la hija de Chris Cornell por la salud mental

Zhao y Fennell se suman a la corta lista de directoras que han competido por el premio a Mejor Dirección en los Oscar: Lina Wertmüller (Pasqualino Settebellezze, 1977), Jane Campion (The Piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in Translation, 2004), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, 2010, única ganadora) y Greta Gerwig (Lady Bird, 2018).

En tanto que en la categoría de Mejor Documental compite El Agente Topo, la película chilena dirigida por Maite Alberdi.