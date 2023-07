La emergencia que vivió Nicole Moreno en Miami y que la obligó a llamar al 911: “Era mi única salvación”

Nicole “Luli” Moreno será una de las invitadas del capítulo de este viernes en Podemos Hablar de Chilevisión, donde relatará una compleja experiencia que le tocó vivir durante un viaje a Miami, Estados Unidos.

La modelo y empresaria entregó detalles del día en que quedó encerrada en un gimnasio, situación que calificó como “muy fuerte” y que la llevó a llamar al número de emergencias 911.

“Hace poco yo fui a grabar retos deportivos a Miami. Como no puedo dejar de realizar mis rutinas diarias, independiente que trabajara en las mañanas, igual iba entrenando día a día, y en las noches“, contextualizó.

La campeona de FitModel indicó que todo ocurrió una noche que fue al gimnasio, justo en el horario de cierre, a eso de las 23:00 horas.

“Entré, me puse a hacer mi rutina, y yo sí o sí tengo que hacer cardio, y de repente apagan las luces, y empiezo a observar, y eran las once y algo, y digo ‘¿qué hago aquí?’. Me empecé a desesperar, me cerraron el gimnasio. Pensé cómo salgo de acá, estaba todo cerrado”.

Fue en ese contexto que Moreno tomó la decisión de llamar al número de emergencias estadounidense. “Como tenía un chip de allá, teléfono de allá, llame al 911, era mi única salvación“, dijo.

La modelo reconoció que “estaba súper nerviosa”, ya que quienes la atendieron sólo hablaban en inglés y ella no manejaba muy bien el idioma. Pese a lo anterior, indicó que “llegaron como tres patrullas, me ayudaron y salí”.

Cabe mencionar que Nicole estará esta noche en el estelar de Chilevisión, después de CHV Noticias Central, junto a la panelista de televisión, Patricia Maldonado, el ex conductor de televisión Eduardo Cruz Johnson y el chef español Sergi Arola.