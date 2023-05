“Lo quiero ahora, por favor”: El impacto de Emilia Mernes ante particular petición de una fan chilena

El pasado 19 de mayo, la cantante argentina Emilia Mernes volvió a Chile tras su aplaudido debut en el Festival de Viña del Mar, presentándose en el Movistar Arena ante un público que coreó todas sus canciones.

Algo que caracteriza a la artista trasandina es la cercana relación que mantiene con sus seguidores, ya sea a través de redes sociales como también en persona.

Por lo tanto, no fue sorpresa que una importante cantidad de fans la esperara afuera del hotel que se encontraba hospedando en Santiago. Sin embargo, lo que sí sorprendió a la cantante fue una particular petición de una fanática.

Todo ocurrió mientras firmaba algunos autógrafos, instante en que una fan le pidió que dibujara un diseño en un papel para luego plasmarlo en un tatuaje. “No, no, pero te voy a cagar la piel”, señaló la intérprete.

“El 2019 me arrepentí de no pedírtelo, lo quiero ahora por favor”, insistió la joven, causando impacto en la ex Rombai que finalmente optó por dibujar “una carita” y escribió la frase “con el cielo en la mente”, perteneciente a una de las canciones del álbum Tú crees en mí? (2022).

Posteriormente, la propia fan compartió el resultado del tatuaje en su cuenta de TikTok. “Resultado del diseño que le pide una fan a Emilia. Todo esto paso en Santiago, etiquétenla para que vea el video por favor”, señaló la usuaria.

Revisa los videos acá: