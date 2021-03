(CNN/ CHV Noticias) – Eminem no se quedó callado ante las críticas. La canción Tone Deaf, que también tiene un video animado y que está incluido en el nuevo álbum 2020 del rapero, Music to Be Murdered By – Side B, es una respuesta a una campaña de TikTok que intentó cancelarlo por una letra suya de más de una década en una canción con Rihanna.

La canción en cuestión es el sencillo de 2010, Love the Way You Lie, la cual aligera la problemática de la violencia de genero, dicen los críticos.

El hit, que reúne al rapero con la cantante de Barbados, trata de una pareja disfuncional en un entorno de violencia. La crítica cayó en los hombros del músico debido que Rihanna estaba siendo víctima de golpes y maltrato por parte de su ex pareja Chris Brown.

Además, en una canción filtrada hace unos años, Eminem hizo referencia a que “se puso del lado” de Brown después de que él suplicara, luego de ser considerado culpable de un delito grave contra la artista.

El rapero publicó otra canción en la que se disculpa y dice: “Pero, yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto. Y de todo corazón, disculpas, Rihanna”, rapea. “Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri. No tenía la intención de causarte dolor. De todos modos, estaba mal por mi parte“.

El intento de cancelar al músico creó una disputa generacional entre los usuarios de la aplicación móvil. Los fanáticos del rapero defendieron al rapero en las redes sociales contra la Generación Z, personas nacidas entre mediados de la década de 1990 y principios de la de 2010.

En respuesta, Eminem rapea: “No puedo entender una palabra de lo que dices (soy sordo). Creo que de esta manera prefiero quedarme (soy sordo). No me detendré ni cuando mi cabello se vuelve gris (soy sordo al tono). Porque no se detendrán hasta que me cancelen“.

Un seguidor en Twitter escribió: “Técnicamente soy de la Generación Z, pero tratar de cancelar a Eminem es absurdo en mi opinión, este hombre tiene una música increíble que realmente me ha ayudado cuando llegué a los mínimos mentales”.

Otro dijo que “uno de los mejores videos con letras animadas que he visto. Increíble trabajo. Eres una leyenda. Uno de los mejores”.