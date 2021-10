Este jueves se reveló la parrilla de artistas que estarán presentes en el Super Bowl 2022, noticia que dejó expectantes a los fanáticos alrededor de todo el mundo.

“43 Grammys, 19 álbumes n°1 en el Billboard y 5 artistas legendarios en el escenario más grande de Los Ángeles”, esa fue la introducción que hicieron la NFL y Pepsi en sus redes sociales para presentar a Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem y Kendrick Lamar, quienes estarán en el show del medio tiempo de uno de los eventos deportivos más importantes del año en Estados Unidos.

El evento, uno de los más esperados del Super Bowl, tendrá una duración de 12 minutos y se realizará en el estadio SoFi de Los Ángeles el 13 de febrero de 2022, según consignó The Hollywood Reporter.

“La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera”, dijo Dr. Dre en un comunicado. “Agradezco a Jay-Z, Roc Nation, la NFL y Pepsi, así como a Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar por acompañarme en lo que será un momento cultural inolvidable”.

Cabe recordar que el show de medio tiempo de la edición 2021 del megaevento estuvo a cargo de The Weeknd.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021