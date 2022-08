El primer video como directora de Emma Watson: Fans celebraron el trabajo y el radical look que lució

Emma Watson compartió un video en el que exhibe su primer trabajo como directora que ha sido celebrado por sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó la pieza audiovisual para una campaña publicitaria en la que exhibe también su nuevo corte de pelo.

A través de la misma red social, la ex Hermione Granger de la saga Harry Potter comentó días anteriores una reflexión al respecto de la experiencia y destacó la oportunidad.

“Cuando Prada me preguntó si podía ser el rostro de su nueva campaña, pregunté si podía dirigirlo. Meses después puedo compartir los resultados de la fe que pusieron en mí“, compartió la interprete que ha participado en Little Women (2019), The Perks of Being a Wallflower (2012) y The Bling Ring (2013), entre otras.

En esa oportunidad, también añadió que “no puedo esperar a compartir este pedazo de mi arte y esperar que ustedes la disfruten tanto como yo”.

“Nunca podría haberlo hecho sin mi increíble equipo de colaboradores, gracias por su compromiso, talento y pasión”, concluyó.

Fans destacaron que “esto es arte”, “denle todos los Oscar”, “tomaron la mejor decisión al elegirte”, “te ves impresionante”, “estoy muy orgullos de ti” y “serás la mejor directora”, se leen entre los comentarios

Revisa el trabajo de Emma Watson acá:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Watson (@emmawatson)

Y este es su nuevo look:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prada Beauty (@pradabeauty)