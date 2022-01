Uno de los encuentros más esperados del año se estrenó el pasado 1 de enero: Return To Hogwarts, la reunión por los 20 años de la popular saga de Harry Potter. Sin embargo, una confusión con una foto, supuestamente de la infancia de Emma Watson, llamó la atención de los internautas.

En la reunión producida por HBO Max algunos de los protagonistas de la saga mágica comentan sobre el éxito de los libros escritos por J.K. Rowling y su fanatismo por la historia, aún cuando no se filmaba la primera película, y también se muestran algunas imágenes del pasado, en las que se ven de pequeños, entre ellos, Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger.

En la foto escogida por la producción para mostrar a Watson de pequeña se ve a una niña utilizando orejas de Mickey Mouse y comiendo snacks y, pese a que pasó desapercibido en la reunión, no fue así en las redes sociales.

Gracias a las redes sociales se viralizó que la niña que aparece en la foto no era Emma Watson, sino que la actriz estadounidense Emma Roberts, sobrina de Julia Roberts, quien había compartido el registro en su cuenta de Instagram hace algunos años.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022