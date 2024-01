Emmys 2024 resumen: Ceremonia, alfombra roja y lista completa de ganadores de la noche

Esta noche se realizará la 75° edición de los Premios Emmy 2024, los conocidos galardones anuales que reconocen la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.

En el listado completo de nominaciones, Succession arrasó con 27 nominaciones, seguida de cerca por The Last of Us (24), The White Lotus (23) y Ted Lasso (21).

Esta ceremonia tendrá la particularidad de celebrarse cuatro meses después de lo previsto inicialmente, debido al aplazamiento que sufrió el evento a causa de las huelgas de guionistas y actores en Hollywood a finales del año pasado.

En esa línea, el evento se llevará a cabo en en el Peacock Theater de Los Ángeles, Estados Unidos y su alfombra roja será transmitida en el cable por el canal E! Entertainment.

Los Premios Emmy serán transmitidos en Chile por los canales TNT y TNT Series a partir de las 22:00 horas. En streaming, HBO Max será la plataforma que ofrecerá la ceremonia de manera íntegra.

Algunas de las celebridades que confirmaron su paso por la alfombra roja son Elisabeth Moss (El Cuento de la Criada), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown) y Jenna Ortega (Wednesday)

