“Me tocó el alma”: La emoción de Adriana Barrientos tras ver capítulo de Mis Mascotas junto a su perrita Asia

El cuarto capítulo de Mis Mascotas, programa de CHV Noticias digital, estuvo protagonizado por Adriana Barrientos y su perrita Asia.

En este espacio, la panelista de televisión y modelo pudo compartir aquellas experiencias que más la han marcado junto a quien denomina como su hija.

Cómo se conocieron, de qué forma han entablado su vínculo y cuál es el origen de su nombre, fueron solo alguna de las interrogantes que “La Leona” respondió en este programa.

“Prefiero enfermarme yo a que se enferme mi perrita y ahí me quedó claro que yo no quiero ser mamá (…) Creo que Asia me enseñó que mi vida pasa a segundo plano cuando ella está, y yo nunca había sentido eso por nada ni por nadie”, fue parte de lo que reveló.

Pero, al mismo tiempo, la también influencer hizo un llamado a la tenencia responsable de animales, pidiendo además su inclusión como seres sintientes dentro de la Constitución.

“Me tocó el alma”

A casi 24 horas de su publicación, Adriana reaccionó al capítulo y evidenció a sus seguidores la emoción que no pudo contener tras verlo.

“Estoy así un poco llorando y les voy a contar porqué. Salió hoy día un reportaje en Chilevisión Noticias de mi mascotita, que es mi hija Asia, y mío. Y estoy emocionada”, dijo.

“Uno también llora de emoción. Me tocó el alma, qué quieren que les diga“, manifestó.

Puedes ver el capítulo completo a continuación: