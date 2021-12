En la jornada de este lunes 13 de diciembre, Lollapalooza confirmó la realización del festival en el Parque Bicentenario de Cerrillos y compartió la lista de artistas que se harán presentes en el evento.

La banda de rock, Foo Fighters, la estrella del pop, Miley Cyrus, el artista urbano, A$ap Rocky, la cantante de pop, Doja Cat, la banda The Strokes y el Dj Martin Garrix se presentarán en el evento. A ellos se les suman musicos como Marcianeke, Jhay Cortez, Alesso, Nicki Nicole, Harry Nach, Cami, Javiera Mena, Pablo Chill-E, entre otros.

Lo que estaba esperando está aquí: El lineup oficial de #LollaCL 2022 ⚡🙌🎶. ¿Cuáles son tus favoritos? ¡Nos vemos el 18, 19 y 20 de marzo en Parque Bicentenario Cerrillos! Venta de entradas desde el 14 de diciembre al mediodía por https://t.co/EHaTme8cxZ. pic.twitter.com/r7wAV4bI2j — LollaCL (@lollapaloozacl) December 13, 2021

En ese sentido, uno de los confirmados que se mostró sorprendido por redes sociales fue Kidd Tetoon, joven que se hizo viral por el contenido publicado en su canal de YouTube, en el cual destacó su canción “SKT Un Blunt“, que aumentó su popularidad de manera muy rápida generando miles de reacciones en las redes.

“Recuerdo que de pequeño mi sueño era ir a un evento flow ultra miami / tomorrowland y siempre le pedí ayuda a mi madre para que me acompañara solamente para poder entrar. Intentamos una vez con un lollapalooza que venía martin garrix y muchos Dj d mi gusto y lamentablemente por etapas de la vida no se dio para poder ir, ya que teníamos cosas más importante que hacer en casa. A mi me dió igual en ir sabiendo que estarán mis artistas favoritos pero deberes son deberes”, publicó el joven artistas en su cuenta Instagram.

No obstante, hoy lunes 13 de diciembre, Kidd se despertó y se vio en el line up de Lollapalooza, y aseguró estar muy emocionado por estar presente en un escenario de “gran nivel“.

“Ahora voy a poder llevar yo a mi mamita y no ella a mi. Con eso ya me basta y no pido nada más. Sean constantes en la vida si hacen las cosas de corazón llegarán mucho más lejos y nunca olviden de donde vienen y por qué han pasado. Look mom i can fly”, expresó.

La productora a cargo del evento, además confirmó que se mantendrán los días ya confirmados: 18, 19 y 20 de marzo. Por otra parte, es relevante consignar que la venta de entradas comenzará este martes 14 de diciembre al mediodía por puntoticket.