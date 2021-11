Durante el inicio de la segunda temporada de ¿Quién es la Máscara?, la producción del programa cumplió la promesa de revelar la identidad de Muñeca, flamante ganadora de la primera edición del programa este domingo 28 de noviembre.

En ese sentido, Cristian Riquelme y Macarena Pizarro señalaron que la persona detrás de la máscara era la cantante nacional Daniela Castillo. Por su parte, Millaray Viera creyó que era María José Quintanilla, y Christian Sánchez, Denise Rosenthal.

En ese momento, tras retirar el disfraz, el equipo de investigaciones quedó anonadado tras darse cuenta de que quién estaba detrás de Muñeca era la triple disco de oro, Daniela Castillo.

“La pérdida de mi papá fue super heavy. El mayor miedo que tenía era perderlo y me pasó algo muy loco. Me inmovilicé, no podía volver a cantar, estuve tratando de recuperarme, tomando cada pedazo de mi misma, ir solo un paso a la vez. Este programa llegó como un regalo muy lindo”, dijo la intérprete tras revelar su identidad.

“Yo tuve un sueño, él me dijo tienes que seguir con la música, él estaba muy orgulloso, y este era el programa para volver. Yo volví a cantar dentro de la Muñeca. Yo sé que él me estaba acompañando, ‘te estoy dando la oportunidad de que juegues’. Muñeca es lo que yo era cuando chica, me volví a encontrar conmigo misma”, dijo la cantante.

Tras la votación, Muñeca se convirtió en la ganadora de la primera temporada de ¿Quién es la Máscara? con el 55,0% de las preferencias, mientras que Rata (Jean Philippe Cretton) se quedó con el 45,0%.