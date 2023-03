Pamela Leiva sobre su exitoso show en Viña 2023: “Todo lo que me ha pasado tomó tanto sentido esa noche”

Un emocionante momento vivió la humorista Pamela Leiva en el nuevo episodio de Podemos Hablar, donde compartió a Jean Philippe Cretton lo que sintió luego de su presentación en el Festival de Viña 2023.

La comediante fue la primera en subirse a la Quinta Vergara a sumar la cuota de humor de la noche y se bajó triunfante con las dos gaviotas bajo su brazo y el cariño del público.

“Me siento muy tranquila. Estoy sola, no estoy con pareja. Tengo ahí mis coqueteos como siempre”, dijo luego de que Jean Phillipe le preguntara cómo estaba en lo amoroso.

Ahí la comediante contó que el año pasado le dio COVID-19, por lo que el encierro le permitió reflexionar acerca de su situación sentimental.

“Me dije ‘yo no estoy sola, sólo estoy soltera’. Me tengo a mí, tengo amigos, tengo a mi familia, mi trabajo, mis perros… Tengo un montón de cosas que hacen mi vida hermosa. A lo mejor no una pareja estable y eso no quiere decir que valga más o menos y que mi vida no esté completa”, sentenció Leiva.

Además, también afirmó que a lo largo de los años ha aprendido muchas cosas sobre cómo relacionarse con sus parejas afectivas.

“Me di cuenta de que más allá de echarle la culpa a los hombres, es qué pasa conmigo y por qué siempre me vinculo desde la carencia o de sentirme poca cosa”, contó la actriz.

“No me cierro al amor. Me siento preparada, pero sin esa ansiedad. Mucho tiempo yo me vinculé desde la ansiedad de tener a alguien y no salió nada bueno”, continuó.

Después de Viña 2023

En la misma línea, la actriz contó los emocionantes momentos que vivió luego de bajarse del escenario viñamarino.

“Viendo mi rutina, lloré mucho. Me sorprendí a mí misma, me sentí muy orgullosa por lo que había hecho y porque todo lo que me ha pasado tomó tanto sentido con esa noche mágica”, expresó en el programa de Chilevisión.

“Iba mucho tiempo, cuando era más chica, a verme el tarot, mucho de las cartas. Y típico que me fumé el cigarro con el nombre escrito”, siguió después.

“Era más inocente, no tenía tanta conciencia de la energía, de la ley de causa y efecto, de decretar. Era más desde la ansiedad (…) O sea totalmente desde la carencia y la ansiedad yo estaba deseando a alguien”, concluyó.

