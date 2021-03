Este miércoles se confirmó el fallecimiento del destacado actor de cine, teatro y televisión, Tomás Vidiella (83), quien estaba hospitalizado tras contagiarse de COVID-19.

Durante la tarde de este jueves se realizó un emotivo homenaje al fallecido intérprete en el frontis del Teatro Oriente, recinto en que estaba preparando para su última obra Orquesta de señoritas.

La ceremonia organizada por el gremio Chileactores contó con los discursos de familiares, colegas y cercanos de Vidiella, quienes rescataron la pasión del artista por el teatro y su gran sentido del humor.

Una de las actrices que tomó el micrófono en la despedida fue su amiga, la actriz Ana Reeves, con quien compartió en diversas obras, sets de grabación y también a nivel personal.

“Se ha dicho todo lo que se podía decir de Tomás, lo único que quiero es compartir la inmensurable pena que tengo. No podía creer ayer, todavía no quiero creerlo. Hay cosas que no se quieren aceptar”, inició la intérprete.

Entre lágrimas, Reeves agradeció haber sido amiga de Tomás: “Me vas hacer falta, cabro, en el escenario, en la vida, en la mesa de cumpleaños. Te vamos a echar mucho de menos, pero te fuiste en tu ley, cabro”.

Además, indicó que le advirtió sobre el peligro de exponerse a un eventual contagio de coronavirus. “Yo te dije ‘cuídate, cuidado, el COVID es tan malo’. Me dijo ‘no, tranquila’. Y todo por esas ganas de escenario que tenemos todos, pero si es verdad tenemos que cuidarnos”.

“Tomás valiente como siempre, te arriesgaste harto, demasiado. Pero ahí en el escenario es donde se ve tu luz”, finalizó la actriz, ganándose los aplausos de los asistentes.