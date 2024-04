Empresario salió a defender a Francisco Kaminski: “A cualquiera le puede pasar, me incluyo”

El empresario Iván Martínez, propietario de conocida funeraria con múltiples sedes en Chile, realizó una férrea defensa a su amigo Francisco Kaminski en medio de la polémica causada por las acusaciones de infidelidad y su supuesta actual relación con Camila Andrade.

Las declaraciones de Martínez fueron realizadas al programa Zona de Estrellas, desde donde lo contactaron por ser amigo del animador y por tener un proyecto televisivo en común.

¿Qué dijo Iván Martínez sobre Francisco Kaminski?

Al respecto, el empresario se limitó a responder que lo ocurrido se trata de un tema personal: “No es un delito el que cometió Francisco, es un tema personal. Y yo, la verdad, pienso así; sigo adelante con el tema del proyecto”.

En ese sentido, enfatizó en que sus objetivos están puestos en el éxito del programa de emprendedores que comparten “y no pierdo el foco, independiente de los temas que pase personalmente el Francisco que, la verdad, es que yo no me meto mucho“.

Continuando con el tema y en su rol de amigo, Martínez no dudó en expresar su apoyo al locutor radial, afirmando que “nadie tiene que escupir al cielo”.

“No me voy a poner en la fila de pegarle a mi compadre en el piso”, agregó, enfatizando en que el comunicador “no cometió ningún delito”.

“A cualquiera le puede pasar, me incluyo y yo creo que a cualquiera que está en el panel le podría pasar”, emplazó el empresario, ahondando luego en el estado actual de su compañero.

Según aseveró, Kaminski “no ha estado bien”; por lo mismo, enfatizó, le comprometió su apoyo y compañía en este proceso.

Síguenos en