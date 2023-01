Junior Playboy reveló encuentros místicos y dijo que está evolucionando: “Ya no me siento humano”

Junior Playboy, o “San Junior”, como pidió ser identificado desde ahora, de nuevo está dando de qué hablar luego de que revelara encuentros místicos con seres de otra dimensión.

El ex rostro televisivo comenzó a referirse al tema a partir de una pregunta relacionada con una piedra que llevaba pendiendo del cuello.

“Es una piedra, un cuarzo, que, bueno, fue un regalo de mis hermanos mayores. Miden tres metros por si querís conocerlos. Son grandes”, respondió al conductor de Todos a la Mesa, programa de TV+.

Después de esa revelación, le preguntaron dónde había tenido lugar el encuentro. “Acá, en el Cajón del Maipo, en Baños Morales…En serio. Son altos, son seres divinos. La existencia de que somos nosotros mismos, pero cuerpos más grandes, seres perfectos…Me pude comunicar con ellos telepáticamente”, aseguró.

“Conversamos bastante. Yo les pedía disculpas por mis hermanos de acá en la Tierra. Siempre son buenos para cochinear, botan colillas de cigarro, estamos destrozando… Por toda la gente que ha hecho desorden acá. Ellos están para cuidar la Tierra. La Tierra se hubiera destruido a qué rato, compadre, si no es por qué están ellos aquí”, agregó.

Yo soy un maestro

Luego de intervenciones de otros invitados al panel, “San Junior” explicó por qué lo habían contactado estos seres de otras dimensiones. “Para que yo trate de una u otra manera dar una información. Cuesta por la imagen que he tenido de antes. Que soy travieso, que soy farandulero, todo eso, pero yo hoy en día soy otro. Yo soy un maestro. Y quiero que se me respete como tal. Como un maestro, no como un payaso circense”, dijo.

“Yo soy la misma persona. Lo que pasa es que evolucioné. Llegaron unos despertares en mí que me cambiaron totalmente…Yo en lo personal, ya no me siento humano. No sé cómo explicarlo, porque es difícil llenar todas las bocas o hacerle entender a todas las personas”, continuó.

“Con esta mente, humano no. Porque, a la edad que tengo yo, me cuesta adaptarme a todo. Al semáforo, a la cotidianidad, al sistema, a las leyes, al cinismo, a la hipocresía”, manifestó.

“Yo estoy con otro despertar, donde no tenís que hablar para saber quién eres tú, quién está detrás. Es una lucha, yo veo más de lo que debería ver. ¿Por qué tanto tengo que ver? ¿Por qué tengo que saber la vida de toda esta gente?”, se preguntó luego.

“Ayudo y sano”

Ya concluyendo la intervención, el ex chico reality confesó que todo este crecimiento espiritual le ha provocado adquirir el poder de sanar personas.

“Ayudo y sano de repente cuando tengo tiempo. Si yo veo que me sobra media hora y esa persona necesita de mí, que la mire un rato, porque basta con apretarle la mano un ratito y le libero aquel dolor”, aseveró.

Por último, y frente a la pregunta del conductor, Playboy dijo que estos dones los lleva consigo desde pequeño. “Lo que pasa es que mi abuela hacía todas estas cosas, igual. Ella es para el otro lado sí, para el lado oscuro”, cerró.