El chef italiano, Ennio Carota, prometió que, si ganaba la prueba de eliminación en el último capítulo emitido de El Discípulo del Chef, mostraría una antigua foto al desnudo. Y cumplió.

El compromiso se estableció mientras se realizaba la prueba final en la que se enfrentó el equipo verde y rojo. Y es que mientras los participantes preparaban postres, Karen Bejarano le comentó al actor Carlos Díaz sobre una atrevida foto que apareció en una revista y le preguntó a Ennio si se sacaría una de ese estilo.

“Si yo tengo foto así, ya te voy a mostrar”, le respondió Carota a su discípula, detallando que “tengo una con el delantal, desnudo, solamente con el delantal y se me ve la colita”.

Al finalizar la prueba que dejó al equipo verde como ganador, tanto Emilia Daiber como China Bazán recordaron que “había un compromiso de por medio, que no se nos olvide”.

La foto de Ennio

Tras ganar, Ennio Carota buscó la foto en su celular y confesó que “muchos no me reconocen, pero los que estuvieron conmigo siguiéndome en Utilísima (canal) me conocen perfectamente, saben que yo era así (muestra el celular con la foto)”.

“Un bombón”, dijo Vanessa Borghi, mientras que Ennio señaló que “esa foto tiene 20 años”.

Por su parte, Karen Bejarano comentó que “mostró la foto y efectivamente, claro que la foto es como se hace 20 años, el caballero ahí tenía pelo y se le veía el traste”.